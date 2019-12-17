امتزجت سعادتي بالأمل .. السيسي يشارك في ماراثون السلام | شاهد

نشر المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، مقطع فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يشارك فى فعاليات ماراثون السلام، وذلك ضمن فعاليات منتدى شباب العالم.



وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، مع شباب العالم في فعاليات ماراثون السلام، وذلك ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، كما حرص الرئيس على أن يلتقي بالشباب المشاركين في ماراثون السلام بعد انتهائه أمام أيقًونة السلام بشرم الشيخ.



وأبدى الرئيس السيسي سعادته بالمشاركة في ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم.



وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سعدت بمشاركتي في ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم، ولقد امتزجت سعادتي بالأمل وأنا أرى الشباب الواعي المتحمس، المفعمة روحه بالحيوية والمحبة والانطلاق نحو عالم يسوده الخير والسلام".

