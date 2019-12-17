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بعد قليل .. الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:55 م
الجلسة الختامية
الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم
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البهي عمرو
عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بانطلاق، فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم المنعقد في شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين، بعد قليل.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة على أرض السلام شرم الشيخ، وتبدأ الجلسة الختامية بإعلان توصيات المنتدى، يعقبها الحفل الختامي الذي يكرم خلاله الرئيس مجموعة من الشباب المبدعين حول العالم.

ودارت خلال أيام منتدى شباب العالم 2019، مناقشات واسعة حول آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا، والتعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط، وأيضا مناقشات وحوارات ثرية ومتنوعة، حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، وريادة الأعمال.
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