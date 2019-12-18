حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 18 /12 /2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم لكم، حظك اليوم الاربعاء 18 -12 - 2019، وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.





الحمل من21/3 إلى 20/4

مهنيا وصحيا: تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة يطالبك أن تنتبه اليوم لسلامتك، ولا تدع حماسك يجعلك مندفعا.

عاطفيا: ينصحك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك وأن تتعامل بحكمة مع المشاكل.



الثور من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك بطاقة عاطفية تجعلك مهتما ومتفهما وتقدم ما بوسعك لإسعاد من تحب.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك قدرة على الإقناع والإنجاز وتقوم بتنمية أعمال وعلاقات.





الجوزاء من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يكون هناك سوء تفاهم أو تكون مطالبا بواجبات ثقيلة وعليك أن تهدأ.

عاطفيا: الشمس وعطارد في مواجهة برجك يجعلانك غير قادر على تحمل أمور كنت تتحملها سابقا وعليك أن تبذل مجهودا مضاعفا لتحافظ على تماسكك.





السرطان من 22/6 إلى 22/7

ماليا وعاطفيا: الوضع الفلكي يدعمك ويعدك بيوم إيجابي وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لصالحك.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على الإقناع ويجعلك مسيطرا على الوضع.





الأسد من 23/7 إلى 22/8

مهنيا وماليا: تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك بالحذر في خطواتك المهنية وفي البيع والشراء واهتم بتقييم إمكانياتك وفكر باستثمارات طويلة المدى.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد يدعمان علاقاتك وقد تتلقى دعوة.. فلا تتردد في تلبيتها.





العذراء من 23/8 إلى 22/9

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويجعلك تتألق بحضور رائع ويمكنك أن تفرض رغباتك وإرادتك.

عاطفيا: القمر في برجك يمدك بالسحر والتألق والجاذبية وتفرض شخصيتك على الجنس الآخر.





الميزان من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويجب ألا تبوح اليوم بمكنون قلبك إلا للشخص الذي تثق به.

صحيا ومهنيا: تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة ينصحك بالابتعاد عن الأضواء، وعليك أن تعمل في سرية وكتمان وانتبه لصحتك.





العقرب من 23/10 إلى 22/11

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك نحو أن تكون أمينا في عملك ومع الزملاء والأصدقاء وبالمقابل سيكونوا أمناء معك.

عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات توفر لك جوا من الرومانسية وطوفان من مشاعر حب حقيقية.





القوس من 23/11 إلى 21/12

مهنيا: القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تكون مستعدا للتعامل بمثالية وابتعد عمن يريد إحباطك واعمل بدقة.

اجتماعيا وعاطفيا: اليوم قد تدفعك الأفلاك للتسرع في إعلان غضبك.. حاول أن تكون مرنا ويقظا.





الجدي من 22/12 إلى 20/1

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في برجك تمنحك منتهى السحر والجاذبية، وتعدك بأوقات حلوة، فقط حافظ على السرية وكن كتوما.

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعل هذه الفترة مثالية لاتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك.





الدلو من 21/1 إلى 19/2

اجتماعيا وعاطفيا: الوضع الفلكي يساعدك على التعبير عن مشاعر إيجابية.

مهنيا وماليا: تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك أن تتجنب المغامرة والمخاطرة تجنبا للخسارة ولتكن حذرا.





الحوت من 20/2 إلى 20/3

مهنيا واجتماعيا: القمر بمواجهة برجك وقد يصيبك اليوم بالعصبية والتوتر سريعا.. سيطر على أعصابك ولا تنتظر من الآخرين أن يكون لهم نفس أولوياتك.