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مرأة

أبرزها الاكتئاب واضطرابات المعدة.. أمراض تنذرك للإصابة بـ جفاف الفم

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:31 ص
أسباب جفاف الفم
أسباب جفاف الفم
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نهى هجرس
يعانى الكثير من الأشخاص من جفاف الفم والذى يصيب فى الأغلب كبار السن، والذى يؤثر على الصحة والأسنان بشكل كبير فهو يمكن أن يؤدى إلى تسوس الأسنان والعديد من المشكلات.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم أسباب جفاف الفم وهى:-

عدوى الغدد اللعابية:-
قد يؤدي فيروس أو بكتيريا معينة إلى إصابة الغدد اللعابية مما يؤدي إلى التهاب الغدة اللعابية وتقليل اللعاب مما يؤدي إلى جفاف الفم.

الجفاف:-
فقدان سوائل الجسم بسبب التعرق المفرط يمكن أن يؤدي إلى جفاف الفم. 

الحالات العقلية:-
يمكن أن تسبب الاضطرابات العقلية مثل القلق أو الاكتئاب أو الخوف أو الضيق أو الشعور بالإرهاق الشديد جفاف الفم. 

الأدوية:-
يمكن للأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية وأدوية لمرض السكري، وارتفاع ضغط الدم ومرخيات العضلات ومسكنات الألم إنتاج جفاف الفم كواحد من أعراضها. 

اضطرابات المعدة:- 
الأمراض البكتيرية مثل الكوليرا والإسهال هي أيضا مسؤولة عن التسبب في جفاف الفم واحدة من الأعراض الرئيسية. 
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