تنصيب مدير تعليم القاهرة رائدا عاما للاتحادات الطلابية

أقيمت اليوم مراسم تنصيب المكاتب التنفيذية لمجلس طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى محافظة القاهرة للعام الدراسي 2020/2019 ، وذلك تحت شعار (القيادات الطلابية ومهارات القرن الحادي والعشرين )





حيث تم تقليد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، وشاح (الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس القاهرة ) المرحلة الثانوية.





ورحب مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بالحضور متمنيا لأبنائه الطلبة مزيدا من التقدم والتفوق، كما حثهم على الفوز بمنصب أمين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية مقدما كافة الدعم والتوجيه لأبنائه الطلبة.





وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن اتحاد طلاب القاهرة دائما متميز ، وأشاد بتميز توجيه عام التربية الاجتماعية النشيط جدا ، وتقدم بخالص الشكر والتقدير للاستاذ محمد زكريا (موجه عام التربية الاجتماعية وفريق العمل).





وأكد مدير تعليم القاهرة ، أن الاتحادات الطلابية رسالة وأمانة يحملها الطلبة وشعارها هذا العام ((القيادات الطلابية ومهارات القرن الحادي والعشرين )) ، مشيرًا إلى أن طلبة الاتحادات دائما ما يكونوا سفراء مدارسهم ، ولابد أن يحملوا الأمانة وتأدية الرسالة بجد ونشاط وحب.



