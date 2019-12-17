تنصيب مدير تعليم القاهرة رائدا عاما للاتحادات الطلابية

أقيمت اليوم مراسم تنصيب المكاتب التنفيذية لمجلس طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى محافظة القاهرة للعام الدراسي 2020/2019 ، وذلك تحت شعار (القيادات الطلابية ومهارات القرن الحادي والعشرين )
حيث تم تقليد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، وشاح (الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس القاهرة ) المرحلة الثانوية.
ورحب مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بالحضور متمنيا لأبنائه الطلبة مزيدا من التقدم والتفوق، كما حثهم على الفوز بمنصب أمين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية مقدما كافة الدعم والتوجيه لأبنائه الطلبة.
وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن اتحاد طلاب القاهرة دائما متميز ، وأشاد بتميز توجيه عام التربية الاجتماعية النشيط جدا ، وتقدم بخالص الشكر والتقدير للاستاذ محمد زكريا (موجه عام التربية الاجتماعية وفريق العمل).
وأكد مدير تعليم القاهرة ، أن الاتحادات الطلابية رسالة وأمانة يحملها الطلبة وشعارها هذا العام ((القيادات الطلابية ومهارات القرن الحادي والعشرين)) ، مشيرًا إلى أن طلبة الاتحادات دائما ما يكونوا سفراء مدارسهم ، ولابد أن يحملوا الأمانة وتأدية الرسالة بجد ونشاط وحب.
وبدء برنامج الحفل بالسلام الجمهوري ثم القرآن الكريم، قم فقرة الفنية لفريق الكورال، كما تم تكريم القيادات والحضور وطلبة الاتحادات للمرحلتين الإعدادية والثانوية.