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أخبار البلد

مستقبل وطن ينظم قافلة طبية بإمبابة للكشف على 400 مواطن

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:34 م
صدى البلد
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قامت أمانة قسم إمبابة لحزب "مستقبل وطن" الجيزة، بتنظيم قافلة طبية بعزبة المطار بإمبابة، وتم الكشف على أكثر من ٤٠٠ حالة مرضية وتم صرف العلاج للأهالي بالمجان.

جاء ذلك بناء على توجيهات الأمين العام محافظة الجيزة عادل ناصر والنائب عبد الوهاب خليل أمين تنظيم المحافظة.

صاحبت القافلة النائبة شادية ثابت وسيد درويش أمين القسم وأمين التنظيم هشام امام والأمين المساعد سعيد ابراهيم رمضان وأمين تنمية الموارد والخدمات الاجتماعية ممدوح عمار وأمين شياخة غرب المطار محمود احمد مطاوع.
مستقبل وطن ينظم قافلة طبية بإمبابة للكشف على 400 مواطن
مستقبل وطن ينظم قافلة طبية بإمبابة للكشف على 400 مواطن
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