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محافظات

الكشف على 200 حالة خلال قافلة طبية لمستقبل وطن في كفر الشيخ.. صور

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:29 م
قافلة طبية
قافلة طبية
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محمود زيدان
نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، قافلة طبية مجانية، بمركز مطوبس، تحت رعاية المهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة بإشراف المحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم.

وقالت الدكتورة فريدة عبده أمين الحزب بمركز مطوبس، إن القافلة أقيمت بالتنسيق مع مستشفى مطوبس المركزى ومديرية الصحة بكفرالشيخ وتخصصت فى أمراض الباطنة والأطفال.

وأضافت: أن القافلة نجحت في إجراء الكشف الطبي على أكثر من 200 حالة، وإجراء التحاليل الطبية لهم وصرف أدوية مجانية.

ويأتى ذلك فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعية للمشاركة المجتمعية والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين لتحقيق التقدم والبناء.
الكشف على 200 حالة خلال قافلة طبية لمستقبل وطن في كفر الشيخ.. صور
الكشف على 200 حالة خلال قافلة طبية لمستقبل وطن في كفر الشيخ.. صور
الكشف على 200 حالة خلال قافلة طبية لمستقبل وطن في كفر الشيخ.. صور
الكشف على 200 حالة خلال قافلة طبية لمستقبل وطن في كفر الشيخ.. صور
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