ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

دراسة صادمة.. الفلفل الحار يساعد في زيادة الوزن

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
نشرت مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب دراسة جديدة بخصوص الأشخاص محبي الفلفل الأحمر ، وأفادت الدراسة أن هناك حقيقة مثيرة للاهتمام، وهي أن الحماية من مخاطر الوفيات، كانت مستقلة عن نوع النظام الغذائي الذي يتبعه الناس، وبعبارة أخرى، يمكن لشخص ما اتباع نظام غذائي صحي، وشخص آخر يتناول الفلفل، ولكن كان للفلفل الحار قوى أكثر مما توقعه الباحثون . 

و حسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" ، أن تناول الفلفل الحار 4 مرات في الأسبوع يقلل من خطر الوفاة بالنوبات القلبية بنسبة 40% ، عن الأشخاص العادية.

ووفقا لما ورد في الدراسة، فإن خطر الوفاة بسبب نوبة قلبية أو مرض الشريان التاجي يقل بنسبة من 34 إلى 40% على التوالي لمن يتناولون الفلفل الحار بانتظام عن الأشخاص الذين لا يفضلون تناول الأطعمة الحارة .

ولكن على الصعيد الآخر، أوضحت تلك الدراسة حقيقة تنفي شائعة أن الفلفل الأحمر يساعد على إنقاص الوزن والاعتماد على نظرية "الطعام المتبل يمكن أن يساعد في تخفيف الوزن"، ولكن تم استبعادها تماما لأن من يتناولون الفلفل الحار أكثر عرضة للإصابة بالسمنة ومرض السكري وارتفاع الكوليسترول في الدم.
Advertisements

ترشيحاتنا

نهتم بالمرأة إلى آخر مدى .. الرئيس السيسي يستجيب لطلب عزة مصطفى.. فيديو

الباز يلقن درسا قاسيا للهارب محمد ناصر على الهواء| تفاصيل

لن يدخل الزمالك فى عهدى.. سر هجوم مرتضى منصور العنيف على محمود فتح الله.. فيديو

ماذا نفعل في ليبيا؟.. المعارضة التركية تثور على أردوغان بسبب اتفاقية السراج

نبيلة عبيد تكشف تفاصيل مسلسلها مع نادية الجندى فى رمضان 2020

انهيار هناء الشوربجى فى عزاء زوجها.. صابرين تكشف حقيقة إساءتها للحجاب.. نبيلة عبيد تكشف تفاصيل مسلسلها مع نادية الجندي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملاعق خشبية وأوراق معاد تدويرها.. أشكال الاستدامة والحفاظ على البيئة في معرض AutoTech

رؤية طريقة عمل السيارة من الداخل.. أسلوب محاكاة حديث في التصليح

انهيار الفنانة هناء الشوربجي في عزاء زوجها حسن عفيفي ..صور