دراسة صادمة.. الفلفل الحار يساعد في زيادة الوزن

نشرت مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب دراسة جديدة بخصوص الأشخاص محبي الفلفل الأحمر ، وأفادت الدراسة أن هناك حقيقة مثيرة للاهتمام، وهي أن الحماية من مخاطر الوفيات، كانت مستقلة عن نوع النظام الغذائي الذي يتبعه الناس، وبعبارة أخرى، يمكن لشخص ما اتباع نظام غذائي صحي، وشخص آخر يتناول الفلفل، ولكن كان للفلفل الحار قوى أكثر مما توقعه الباحثون .





و حسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" ، أن تناول الفلفل الحار 4 مرات في الأسبوع يقلل من خطر الوفاة بالنوبات القلبية بنسبة 40% ، عن الأشخاص العادية.





ووفقا لما ورد في الدراسة، فإن خطر الوفاة بسبب نوبة قلبية أو مرض الشريان التاجي يقل بنسبة من 34 إلى 40% على التوالي لمن يتناولون الفلفل الحار بانتظام عن الأشخاص الذين لا يفضلون تناول الأطعمة الحارة .



