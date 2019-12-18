شاهد.. أحدث إطلالة لـ هند عبد الحليم عبر إنستجرام

نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت هند عبد الحليم في الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت جاكيت رمادى وتي شيرت بنفس اللون وبنطلون جينز، ونظارة شمس، وتركت شعرها منسدلًا بين كتفيها بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها.





واعتمدت هند عبد الحليم فى الميكب على جمال بشرتها، وأحمر شفاة باللون البيج ولم تتكلف بوضع كثير من الإكسسوارات واكتفت بسلسلة بسيطة لإكمال إطلالتها.





يذكر أن أحدث أعمال هند عبد الحليم مسلسل "لآخر نفس" الذى تم عرضه خلال السباق الرمضانى الماضى 2019 ، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.



