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مرأة

سعال بالدم أبرزها.. 8 أعراض تدل على الإصابة بسرطان الرئة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:55 ص
منها السعال المدمم
منها السعال المدمم ..8 أعراض تؤكد إصابتك بسرطان الرئة
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أسماء عبد الحفيظ
انتشرت فى الآونة الأخيرة إصابة الكثير من المدخنين بسرطان الرئة الذى يؤدى فى كثير من الأحيان إلى الوفاة، لذلك هناك بعض الأعراض التحذيرية التي لا يجب أن يتجاهلها الشخص لعدم تفاقم المرض، فهى تدل على الإصابة بسرطان الرئة.

أوضحت الدكتورة سماح إبراهيم، أخصائى الثقافة الصحية بمنطقة السيدة زينب، أعراض الإصابة بسرطان الرئة التي تتمثل فيما يلي:


- أعراض سرطان الرئة السعال المزمن.

- الشخص الدائم الشعور بألم فى الصدر أو الكتف أو الظهر بسبب السعال.

- تغير فى لون المخاط البلغم وبه بعض خيوط من الدماء.

- يحدث عادة لدى مريض سرطان الرئة ألتهاب شديد وآلام مع صعوبة فى التنفس والبلع.

- بحة أو "حشرجة الصوت" يلاحظها جميع المحيطين بالشخص المصاب، لذلك عليه التوجه للطبيب فورا.

- أصوات غريبة ومزعجة أثناء التنفس على غير العادة.

- التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي المزمن.

- السعال المدمم أو البلغم المدمم.
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