شاهد.. امرأة تكتشف "ثاني أخطر ثعبان في العالم" داخل حمام منزلها

أصيبت سيدة أسترالية تعيسة الحظ بحالة صدمة بعد أن اكتشفت بالصدفة وجود "ثاني أخطر ثعبان في العالم" داخل حمام منزلها، وذلك في وقت سابق من الأسبوع الجاري.



وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن هذه السيدة، وهي من ولاية "كوينزلاند" الأسترالية، استعانت بمختصين في التعامل مع الثعابين من أجل التخلص منه، إلا أنها كانت تعتقد في البداية أن الثعبان الموجود في منزلها "غير مؤذي"؛ ونصحها المختصون بضرورة إبقاء باب المرحاض مغلقًا، وسد أي فتحات يمكن للثعبان الفرار منها، والوصول إلى أماكن أخرى بالمنزل، كي لا يكون من الصعب العثور عليه.



ونقلت "ديلي ميل" عن صائد الأفاعي "ستيوارت ماكنزي" قوله إنه اعتقد بدوره في البداية، وبناءًا على وصف مالكة المنزل، التي لم تتم الإشارة إلى هويتها، أنه من المحتمل أن يكون الثعبان الموجود هناك غير خطير.



لكن عندما توجه أحد مساعديه إلى منزلها، اكتشف أن الثعبان، الذي كان يوجد داخل درج بالحمام، هو في حقيقة الأمر ثعبان سام شديد الخطورة من فصيلة "الثعبان البني الشرقي"؛ وبالطبع ازداد ذعر مالكة المنزل عندما اكتشفت هذه المفاجأة الصادمة، خاصة وأنها أدركت أنها كان من الممكن أن تلقى حتفها لولا تدخل العناية الإلهية.



وتمكّن صائد الأفاعي من السيطرة على الثعبان وإخراجه من منزلها في نهاية المطاف.