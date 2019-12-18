السعودية تعلن 2020 عام الخط العربي

تزامنًا مع الاحتفال بـ اليوم العالمي للغة العربية، أعلن سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان عن تسمية عام 2020م بعام "الخط العربي" احتفاءً بالقيمة الثقافية التي يمثلها الخط العربي ودوره في التعبير عن مخزون اللغة العربية.



ويحتفل العالم اليوم الموافق 18 ديسمبر، باليوم العالمي للغة العربية، حسبما اختارته الأمم المتحدة يومًا سنويًا للاحتفال باللغة العربية، ويعود الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ إلى إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 المؤرخ في 18 ديسمبر 1973، القاضي بإدخالها ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في المنظمة الدولية بعد مقترح تقدمت به كل من المغرب والسعودية وليبيا، خلال الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.



وفيما يلى، حقائق عن اللغة العربية:



1) يتحدثها أكثر من 422 مليون نسمة حول العالم، يسكن أغلبهم المنكقة العربية.



2) يتوزع متحدثوها الأصليون في الوطن العربي وتركيا وايران وتشاد ومالي وإريتريا وبعض الدول الأخرى بها أقليات تتحدث العربية بجانب اللغة الأم في البلد مثل بعض الأقليات في دول شرق آسيا.



3) اللغة العربية هي اللغة السادسة في الأمم المتحدة، وذلك وفقًا لإعلان صادر من الأمم المتحدة في 1968.



4) اللغة العربية هي لغة العبادات لجميع المسلمين في العالم.



5) اللغة الرسمية الأولى لدول الوطن العربي والثانية في إريتريا وتشاد واسرائيل.



6) تسمى اللغة العربية "لغة الضاد" لأنها الوحيدة التي بها حرف الضاد.



7) أثرت اللغة العربية على لغات أخرى كالتركية والفارسية والكردية والفرنسية والإسبانية ولغات أخرى.



8) تكتب بحروفها لغات أخرى مثل، الفارسية والكردية والملايوية والتركية سابقًا.



9) الخط العربي هو من أجمل فنون العالم.



10) عدد كلماتها 12.3 مليون كلمة مقابل 600 ألف كلمة للغة الإنجليزية وفقًا لدراسات تتعلق باللغات.



11) لها 16 ألف جذر لغوي مقابل 700 جذر لغوي للغة اللاتينية.



12) تكتب من اليمين إلى اليسار إلى جانب الفارسية والعبرية.



13) تحتوي على 28 حرفا.



14) تتوقع الإحصائيات أن يصل عدد المتحدثين بها نحو 647 مليونًا سنة 2050.



15) لغة القرآن الكريم.

