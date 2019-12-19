أكلات مش هتقدر تقاومها |13 مكان لازم تروحها في بورسعيد

تعد بورسعيد على مدار العصور والأزمنة محط أنظار العالم لما تتمتع به من موقع فريد يتوسط قلب العالم، وكذا مناخ دائم على مدار العام، يتميز باعتداله.





ونظرًا لأن بورسعيد تعد المدخل الشمالى الغربى لأهم مجرى ملاحى تجارى فى العالم، ونقطة التقاء البحر المتوسط بقناة السويس، فزاد من أهميتها العالمية.





وعقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بورسعيد قاطرة التنمية فى مصر، زاد الاهتمام الدولي بها خلال السنوات الأربع الأخيرة؛ خاصة لما تشهده من تنمية مشروعات استثمارية كبرى شرقها وغربها، إلى جانب التنمية الكبرى جنوب المحافظة.





ومع افتتاح أنفاق بورسعيد، ومن قبلها كوبرى النصر العائم الرابط بين ضفتي القناة بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، وكذا محور 30 يونيو الذى سهل عمليات التحرك بين شرق بورسعيد، وغربها أصبح لبورسعيد مكانة عالمية استثمارية كبرى.





ولأن محافظة بورسعيد أصبحت محط أنظار العالم والداخل المصرى كمنارة للتجارة ولها صدى على صعيد السياحة الداخلية والعالمية، فهناك العديد من الأماكن الهامة التى تجب زيارتها أثناء التواجد بالمدينة منها:





١. الشاطئ وبمجرد الوصول له تشعر بأنك تزور قطعة من أوروبا لحلاوة وجمال الكافيهات المتواجدة عليه إضافة إلى اكوا بارك بشاطئ ستايل سكوير) سعر التذكرة ١٢٥ شاملا الدخول وحمام السباحة والألعاب المائية.





٢. شارع طرح البحر وهو يضم مجموعة كبيرة من الفنادق والكافيهات والمطاعم والقرى السياحية والمحال التجارية عالية المستوى.





٣. مدينة بورفؤاد تلك المدينة ذات الطابع والطراز المعماري الأوروبي في مدخلها وهي المدينة التي شهدت تصوير العديد من الأعمال الفنية الضخمة ومنها أيام السادات وليالي اوجيني من جمالها بناها الفرنسيين فتشعر عند زيارتها أنك فى فرنسا.





٤. قاعدة تمثال ديليسبس وهى أحد أهم المعالم السياحية العالمية المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس والتى شهدت تصوير إعلان الفنان العالمى عمر دياب الأخير.





٥ . محلات الاستوك، وهي غير موجودة إلا في بورسعيد، لبس براند بأسعار كويسة جدا.





٦. سوق البازار وهو أول اسواق المدينة الباسلة بناه الأجانب زمان ويتواجد بداخله الان محلات بيع شوكولاتة والمنتجات المستوردة بأسعار أقل من أي مكان تانى فى الجمهورية كلها كما يتواجد فى البازار محلات لبيع البطارخ.





٧. ستايل سكوير مكان ترفيهي رائع فيه ألعاب للأطفال والكبار، لقضاء يوم كامل، وفيه مطاعم وحمامات سباحة وشاطئ مميز.





٨ . مولات بودا لاونج و hollywood downtown وتضم مجموعة كبيرة من الكافيهات والبراندات والفرنشايز.





٩. سوق السمك الجديد ويعد سوقا عالميا صُمم على طراز الأسواق الإماراتية، للقيام بتنقية السمك وشويه بنفسك.





١٠. مطاعم السمك ومنها البرج و الكاستن وابن حميدو و برتو فيش و فيش اند فيش و البجعة و سمكاتو و الجندي و عالم البحار.





١١. كنائس بورسعيد وهى كنائس لها مكانة عالمية ومنها الكاتدرال و سانت اوجينى ومارى جرجس .





١٢. الحدائق العامة تتمتع بورسعيد بالعديد من الحدائق العامة و التى زاد جمالها عقب مبادرة حدائق بلا أسوار التي أطلقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ليحولها الى مزارات مفتوحة للعامة وهي من الحاجات الجميلة جدا المميزة في بورسعيد لأنها نظيفة و مجانية و تحتوي على كراسي وسط الجناين ومنها حديقة المنتزة شارع طرح البحر، و حديقة المسلة الشهداء وحديقة الفرما عند السكة الحديد.





١٣. المركز الثقافي يقع خلف مبنى الديوان العام للمحافظة ويضم مجموعة سينمات و مسرح و كافيه كبير بالإضافة الى قاعة مؤتمرات كبرى .





ومن الأكلات المهمة الخاصة ببورسعيد "كساتة سلسبيلا وسمنية فراولة وبكلاويز ابويوسف وسندوتشات سبيا وجمبرى جد ابوه"، ولك أن تعلم أن سعر التاكسي فى بورسعيد متوسط سعره ١٢ جنيها وأطول مشوار للميكروباص بـ 2.25 جنيه.





هكذا بورسعيد الجميلة الساحرة وضعتها الدولة خلال الأربع سنوات الماضية على خريطة السياحة العالمية والداخلية فهى تستحق حقًا أن تكون قاطرة التنمية فى مصر كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي.