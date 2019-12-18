اليوم.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من كاتدرائية العباسية

يلقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



ومن المقرر أن يلقى البابا تواضروس خلال عظته اليوم كلمة روحية في حضور مجموعة من أعضاء المجمع المقدس والأباء الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة.



واحتفلت الكنيسة أمس باستشهاد القديستان بربارة ويوليانة عام 237 ميلادية، وكانت بربارة ابنة رجل عظيم في مدينة نيقوميدية يدعى ديوسقوروس ولشدة محبته لها إقام لها برجا لتقيم فيه وأقام حوله الأصنام لتظل متعبدة للإلهة الوثنية.



ورفعت القديسة بصرها إلى السماء من اعلى البرج وتأملت ما فيها من نجوم وكواكب واستنتجت انه لابد أن يكون للكون صانع مبدع حكيم يجب له العبادة والإكرام، وعندما أعلنت إيمانها بالله الواحد أمر الوالي بقطع رأسها هى وصديقاتها لينالا أكليل الشهادة.



وتحيا الكنيسة الآن فترة صوم الميلاد المجيد، والذى يختتم بقداس العيد المقرر إقامته مساء السادس من يناير المقبل والذى يترأس صلاته قداسة البابا تواضروس الثاني والأباء الأساقفة والكهنة في جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر.



