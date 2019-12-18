ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اتلوا صلواتكم.. ترامب: اليساريون المتطرفون سيعزلونني اليوم

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:25 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
أحمد محرم
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، علق فيها على جلسة مجلس النواب المنتظرة اليوم، والتي سيجري فيها التصويت على عزله بتهمتي إساءة اسخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وكتب ترامب في تغريدته: "هل يمكنكم تصديق أن اليسار المتطرف (يقصد الديمقراطيين) سيعزلني الليلة، لا تفعلوا شيئًا أيها الديمقراطيون، أنا لم أرتكب أي خطأ، هذا شيء رهيب، اقرأوا النصوص، يجب ألا يحدث هذا لأي رئيس آخر، اتلوا صلواتكم".

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى اقتباسًا من النائب ببرلمان ولاية جورجيا دوج كولينز قال فيه "إنهم يريدون النيل من الرئيس فحسب. لم يكن في نيتهم إجراء تحقيق جاد ولا يمكنهم إثبات أي جريمة، ولذا فهم يلقون تهمًا فضفاضة حول إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس بسبب ممارسات قامت بها كل إدارة أمريكية منذ البداية".

ظاهر المئات من الأمريكيين في ولايتي نيويورك وشيكاغو، لدعم تصويت مجلس النواب على عزل الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت قناة ( الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء أن المتظاهرين رفعوا شعارات مؤيدة لعزل ترامب من منصبه.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أعلنت - أمس - أن المجلس سيصوت اليوم على توجيه قرار اتهامي إلى دونالد ترامب بهدف عزله على خلفية القضية الأوكرانية ، وقالت إن "إساءة استغلاله للسلطة لتحقيق منافع سياسية لا يترك لنا خيارا سوى التحرك".

ونظرا إلى الأكثرية التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس النواب سيصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يخضع لإجراء العزل بعد أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجل ترامب: الديمقراطيون مثل الإكس المتهور

ترامب: لم أقترف أي خطأ.. وأدرس الإدلاء بشهادتي في تحقيق العزل

على طريقة كوميكس المصريين.. إيفانكا ترامب تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

عزل ترامب.. مسئول كبير: الرئيس خطر يهدد أمريكا

ترامب ردا على مساءلته: سننتصر في النهاية

بومبيو عن تقرير عزل ترامب: خاطئ تماما

ترشيحاتنا

هبوط جديد في أسعار رينو renault اليوم في مصر

تقرير عن أكبر مدينة شمسية في العالم...فيديو

المصري يحسم الجدل حول إقالة إيهاب جلال بعد الخسارة من إنبي

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب | اعرف السبب

فيديوجراف| لماذا رفضت شمس البارودي الملايين المعروضة عليها

رسميا.. رمضان صبحي يغيب 6 أسابيع عن الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاى بعد الأكل مباشرةً؟

مركب محمد السادس لكرة القدم.. تحفة رياضية تصل بشباب المغرب إلى العالمية.. صور

بعد زواج استمر 70 عامًا.. وفاة زوجين بفارق 20 دقيقة.. تفاصيل مؤثرة