اتلوا صلواتكم.. ترامب: اليساريون المتطرفون سيعزلونني اليوم





نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، علق فيها على جلسة مجلس النواب المنتظرة اليوم، والتي سيجري فيها التصويت على عزله بتهمتي إساءة اسخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.وكتب ترامب في تغريدته: "هل يمكنكم تصديق أن اليسار المتطرف (يقصد الديمقراطيين) سيعزلني الليلة، لا تفعلوا شيئًا أيها الديمقراطيون، أنا لم أرتكب أي خطأ، هذا شيء رهيب، اقرأوا النصوص، يجب ألا يحدث هذا لأي رئيس آخر، اتلوا صلواتكم".وأضاف ترامب في تغريدة أخرى اقتباسًا من النائب ببرلمان ولاية جورجيا دوج كولينز قال فيه "إنهم يريدون النيل من الرئيس فحسب. لم يكن في نيتهم إجراء تحقيق جاد ولا يمكنهم إثبات أي جريمة، ولذا فهم يلقون تهمًا فضفاضة حول إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس بسبب ممارسات قامت بها كل إدارة أمريكية منذ البداية".ظاهر المئات من الأمريكيين في ولايتي نيويورك وشيكاغو، لدعم تصويت مجلس النواب على عزل الرئيس دونالد ترامب.وذكرت قناة ( الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء أن المتظاهرين رفعوا شعارات مؤيدة لعزل ترامب من منصبه.وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أعلنت - أمس - أن المجلس سيصوت اليوم على توجيه قرار اتهامي إلى دونالد ترامب بهدف عزله على خلفية القضية الأوكرانية ، وقالت إن "إساءة استغلاله للسلطة لتحقيق منافع سياسية لا يترك لنا خيارا سوى التحرك".ونظرا إلى الأكثرية التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس النواب سيصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يخضع لإجراء العزل بعد أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998.