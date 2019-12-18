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تعليم

أخبار التعليم .. إعلان مواعيد امتحانات طلاب جامعة حلوان .. إنشاء جامعة اللوتس الخاصة بالمنيا الجديدة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:41 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
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قســـم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:

ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب جامعة حلوان

وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول التعاون العلمي والبحثي مع إفريقيا

رئيس جامعة القاهرة: إطلاق حزمة فعاليات تزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية

بقرار جمهوري.. إنشاء جامعة اللوتس الخاصة بالمنيا الجديدة

ألسن عين شمس تستقبل زيارة الدعم الفني لاعتماد برامجها

جامعة سوهاج تحصل على تجديد الأيزو العالمية لجودة النظام الإداري

جامعة القاهرة: تخريج معلمين من 11 دولة لتعليم "العربية" للناطقين بغيرها

فريق جامعة الطفل بأكاديمية البحث يحصل على المركز الأول في أولمبياد الألكسو

البحث العلمي تفتح باب التقدم للبرامج والمنح الدراسية المقدمة للكوادر الحكومية من السفارة الهندية

جامعة حلوان تحصد ٢٧ ميدالية في بطولة متحدي الإعاقة للجامعات

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