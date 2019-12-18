جامعة القاهرة: تخريج معلمين من 11 دولة لتعليم "العربية" للناطقين بغيرها

فريق هندسة القاهرة يحصد جائزتي أفضل مشروع تخرج بالمؤتمر الدولي الياباني الأفريقي



ومن جانبها قالت الدكتورة إيمان هريدي، عميدة كلية الدراسات العليا للتربية، إن هذا البرنامج يستمر لمدة شهر بواقع 6 ساعات تدريبية يوميًا، كما يتضمن البرنامج التدريبي بعدًا ثقافيًا سياحيًا تشرف عليه وزارة الخارجية المصرية.