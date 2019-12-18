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تعليم

جامعة القاهرة: تخريج معلمين من 11 دولة لتعليم "العربية" للناطقين بغيرها

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:27 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
تنظم كلية الدراسات العليا للتربية بـ جامعة القاهرة، حفل تخرج المشتركين في برنامج "تدريب المعلم الأجنبي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها"، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019، الساعة 10 صباحًا بقاعة الدكتور علي مدكور بالمبنى الرئيس للكلية.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أن هذا البرنامج تنفرد به جامعة القاهرة؛ حيث يهدف إلى تدريب المعلم الأجنبي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، في ضوء مدخل الغمر اللغوي التربوي، لعدد 22 معلمًا ممثلين لـ 11 دولة، هم أذربيجان وأرمينيا وألبانيا وأوزبكستان وأوكرانيا وبيلاروسيا والبوسنة والهرسك وجورجيا وروسيا وطاجيكستان ومنغوليا، كما يهدف البرنامج إلى استخدام الاستراتيجيات الحديثة في تدريس مهارات اللغة العربية، وتصميم مناهجها التعليمية التعلمية لمختلف المستويات اللغوية، وكذلك تصميم الاختبارات اللغوية وفقًا للمعايير الدولية في تعليم اللغة العربية.

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ومن جانبها قالت الدكتورة إيمان هريدي، عميدة كلية الدراسات العليا للتربية، إن هذا البرنامج يستمر لمدة شهر بواقع 6 ساعات تدريبية يوميًا، كما يتضمن البرنامج التدريبي بعدًا ثقافيًا سياحيًا تشرف عليه وزارة الخارجية المصرية.
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