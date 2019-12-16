فشل كل المحاولات المعاصرة لتطوير اللغة العربية.. مقال لرئيس جامعة القاهرة

نشر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة مقالا اليوم بجريدة الاهرام تحت عنوان"فشل كل المحاولات المعاصرة لتطوير اللغة العربية".



وقال الدكتور الخشت بالمقالة: لو ظل المختصون في اللغة يعتقدون في قدسية اللغة القديمة وأنها أزلية أبدية، فلن ينمو العقل العام ولن يتطور الفكر في مجتمعاتنا.



واكد: يجب أن يشق الفكر طريقه لفتح مسارات جديدة لتطوير اللغة ‘ إن اللغة وسيلة للتعبير عن الفكر وليست غاية، والاعتقاد بأنها غاية وأن على الفكر أن يتكيف معها هو مثل من يعتقد أن الإنسان يجب أن يحيا في مساكن القدماء.



واشار: إن الفكر هو الذي يجب أن يحكم اللغة، ويقدم المفاهيم والتصورات الجديدة، واللغة عليها أن تتطور لتواكب المفاهيم والتصورات. وعجز المحدثين ليس فقط عن تطوير اللغة، بل عجز أيضا عن مواكبة اللغة القديمة، فعلى الرغم من دراسة النحو في مراحل التعليم قبل الجامعي، فإن الكثيرين يقعون في أخطاء جسيمة حتى في أبسط القواعد.



وتساءل: هل هذا بسبب عجز منا؟ أم أننا نملك تصورات وأفكارا خاطئة عن طبيعة اللغة ووظيفتها؟ أم لأننا أساسا خارج التاريخ المعاصر في العلم والثقافة؟ أم أن السبب هو حالة الانهزام الحضاري التي نعيشها؟ أم أن اللغة في شكلها القديم لم تتطور قواعدها ومفرداتها حتى تواجب طرق الحديث في العالم المعاصر؟ أم لأن المؤلفين والمدرسين -في المجمل الأعم- لا يملكون المهارات لإيصال اللغة للناس؟ أم أن السبب في ذلك هو أننا نصر على تدريس كل شيء، فتكون النتيجة لا شيء؟!