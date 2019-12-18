فريق جامعة الطفل بأكاديمية البحث يحصل على المركز الأول في أولمبياد الألكسو

أعرب د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عن سعادته بفوز فريق جامعة الطفل بالمركز الأول بمسابقة أولمبياد الألكسو لتعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي، ويعد برنامج جامعة الطفل الذي ترعاه وتموله أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ عام 2015 من أهم برامج الأكاديمية في نشر الثقافة العلمية وتبسيط العلوم واكتشاف ودعم الموهوبين ورعايتهم علميًا في مراحل مبكرة (ما قبل التعليم الجامعى).





وصرح د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن حصول فريق جامعة الطفل علي المركز الأول هو أحد النجاحات التى حققها برنامج جامعة الطفل علي المستوى الدولى، ويشارك في تنفيذ البرنامج 39 من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المصرية من مختلف المحافظات من الإسكندرية إلي جنوب الوادي، حيث يلتحق بالبرنامج حاليًا 16400 طفل، وعليه فهو من أكبر برامج التعليم الإبداعي غير الرسمى الذى تتيحها أكاديمية البحث العلمي لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.









وشاركت جامعة الطفل المصرية في هذه الأولمبياد بـ٢٥ فريقا من جامعات السويس، الزقازيق، القاهرة، مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدلتا، بني سويف، وجنوب الوادي مع فرق من الدول العربية ممثلة في الإمارات، تونس، الجزائر، السعودية، سلطنة عمان، فلسطين، ليبيا، اليمن، ولبنان من عمر 13 إلى 15 سنة، وذلك بمقر اللجنة الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر حيث اُقيمت الدورة الأولى من فعاليات "أولمبياد الألكسو لتعزيز قدرات الطفل العربى فى منهجيات البحث العلمي" بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وقد تأهلت ٧ فرق من جامعة الطفل لمرحلة ما قبل النهائي وفاز فريق جامعة الطفل "فريق مجدي يعقوب" والمكون من روان إيهاب محمدي (جامعة السويس) وزياد رضا (جامعة الزقازيق) وتقوي السيد (جامعة الدلتا) بالمركز الأول بالمسابقة، كما حصد الطالب عبدالله محمود من جامعة القاهرة على المركز الأول مع فريقه العربي كأفضل فريق متكامل في المسابقة كما حصل الطالب ميخائيل انسي من جامعة بني سويف علي درع اوليمبياد الألكسو لأحسن مجموعة بحث مع فريقه المكون من طالبة لبنانية وطالبة إماراتية.





وافتتحت فعاليات الأولمبياد د. غادة عبدالبارى، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، حيث أكدت على أهمية البحث العلمى لخدمة أهداف التنمية المستدامة، وتماشيا مع إستراتيجية مصر 2030 والتى تنص على أن يكون المجتمع المصرى بحلول 2030 مجتمعًا مبدعًا ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، مشيرة إلى أهمية البحث العلمى التطبيقى لخدمة الشعوب العربية.



