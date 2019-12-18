أخبار الرياضة | سر هروب لاعبي الزمالك | رسالة نارية من رضا عبد العال للحكام | رمضان صبحي يغيب عن المباريات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:
شاهد | أول ظهور لناشئ الزمالك الهارب من الفريق بتايلاند
ظهر مصطفى فريد شوقي لاعب الزمالك السابق في اختبارات أحد الفرق التايلاندية تمهيدا للانتقال إليها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .
تعرضت للظلم .. نجم الزمالك يكشف لـ صدى البلد سر هروبه إلى تايلاند
كشف مصطفى فريد شوقي، النجم الناشئ في الزمالك، سر رحيله إلى تايلاند، بدون علم إدارة ناديه والجهاز الفني.
كأس العالم للأندية.. تعليق كلوب على إصابة محمد صلاح القديمة قبل مواجهة مونتيري المكسيكي
أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، أن المصري محمد صلاح نجم الريدز تخلص تمامًا من مشكلة إصابته في الكاحل.
الزمالك يكشف حقيقة هروب 4 لاعبين من ناشئيه لـ تايلاند والإمارات
كشف أيمن عبد العزيز رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك حقيقة الأنباء المتداولة عن هروب 4 لاعبين من فريق الشباب مواليد 2001 إلى خارج مصر، خلال الساعات القليلة الماضية.
رضا عبدالعال: هرجع استوديوهات التحليل وسنتكم طين.. فيديو
كشف رضا عبدالعال المدير الفني لفريق بلدية المحلة سبب طرده من قبل الحكم محمود عاشور اثناء مباراته أمام فريق البلدية أمس ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.
مهام خاصة لـ بن شرقى وساسى فى لقاء الزمالك وسموحة.. تفاصيل
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خضوع عدد من اللاعبين الأساسيين في الفترة الماضية على تنفيذ تدريبات بدنية وفك العضلات تحت إشراف مدرب الأحمال و الجهاز الطبي للفريق.
جنش يقترب من العودة إلى الزمالك.. تفاصيل
بدأ محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تنفيذ الجزء الأخير من البرنامج التأهيلي الخاص به للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة.
زيزو يخضع لبرنامج تأهيلى خاص بـ الزمالك استعدادا لـ سموحة
خضع أحمد سيد "زيزو" لاعب الفربق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات تأهيلية منفردة في صالة الجيمانزيوم على هامش تدريبات الفريق الجماعية اليوم.
رسميا.. رمضان صبحي يغيب 6 أسابيع عن الأهلي
أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأشعة التي أجراها رمضان صبحي لاعب وسط الفريق أكدت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.
محمود علاء يزف خبرا سارا لـ جماهير الزمالك قبل مباراة سموحة
تعافى محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك من الجرح أعلى الحاجب الذي تعرض له مؤخرا وبدأ في المشاركة في المران دون ارتداء حامي الرأس الذي شارك به في مباراة طلائع الجيش الماضية.
مينامينو أولى صفقات ليفربول الشتوية يخضع للكشف الطبي.. اليوم
اقترب نادي ليفربول الإنجليزى من الإعلان صفقة جديدة فى الميركاتو الشتوي المقبل.
شاهد | أول ظهور لناشئ الزمالك الهارب من الفريق بتايلاند
ظهر مصطفى فريد شوقي لاعب الزمالك السابق في اختبارات أحد الفرق التايلاندية تمهيدا للانتقال إليها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .
تعرضت للظلم .. نجم الزمالك يكشف لـ صدى البلد سر هروبه إلى تايلاند
كشف مصطفى فريد شوقي، النجم الناشئ في الزمالك، سر رحيله إلى تايلاند، بدون علم إدارة ناديه والجهاز الفني.
كأس العالم للأندية.. تعليق كلوب على إصابة محمد صلاح القديمة قبل مواجهة مونتيري المكسيكي
أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، أن المصري محمد صلاح نجم الريدز تخلص تمامًا من مشكلة إصابته في الكاحل.
الزمالك يكشف حقيقة هروب 4 لاعبين من ناشئيه لـ تايلاند والإمارات
كشف أيمن عبد العزيز رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك حقيقة الأنباء المتداولة عن هروب 4 لاعبين من فريق الشباب مواليد 2001 إلى خارج مصر، خلال الساعات القليلة الماضية.
رضا عبدالعال: هرجع استوديوهات التحليل وسنتكم طين.. فيديو
كشف رضا عبدالعال المدير الفني لفريق بلدية المحلة سبب طرده من قبل الحكم محمود عاشور اثناء مباراته أمام فريق البلدية أمس ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.
مهام خاصة لـ بن شرقى وساسى فى لقاء الزمالك وسموحة.. تفاصيل
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خضوع عدد من اللاعبين الأساسيين في الفترة الماضية على تنفيذ تدريبات بدنية وفك العضلات تحت إشراف مدرب الأحمال و الجهاز الطبي للفريق.
جنش يقترب من العودة إلى الزمالك.. تفاصيل
بدأ محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تنفيذ الجزء الأخير من البرنامج التأهيلي الخاص به للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة.
زيزو يخضع لبرنامج تأهيلى خاص بـ الزمالك استعدادا لـ سموحة
خضع أحمد سيد "زيزو" لاعب الفربق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات تأهيلية منفردة في صالة الجيمانزيوم على هامش تدريبات الفريق الجماعية اليوم.
رسميا.. رمضان صبحي يغيب 6 أسابيع عن الأهلي
أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأشعة التي أجراها رمضان صبحي لاعب وسط الفريق أكدت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.
محمود علاء يزف خبرا سارا لـ جماهير الزمالك قبل مباراة سموحة
تعافى محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك من الجرح أعلى الحاجب الذي تعرض له مؤخرا وبدأ في المشاركة في المران دون ارتداء حامي الرأس الذي شارك به في مباراة طلائع الجيش الماضية.
مينامينو أولى صفقات ليفربول الشتوية يخضع للكشف الطبي.. اليوم
اقترب نادي ليفربول الإنجليزى من الإعلان صفقة جديدة فى الميركاتو الشتوي المقبل.