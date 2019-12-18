تجديد حبس قاتل رضيعة زوجته في شبرا الخيمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة حبس مسجل خطر 15 يوما علي ذمة التحقيقات لقيامه بقتل رضيعة، عمرها 6 أشهر ابنة زوجته من زوج آخر بالضرب المبرح تسبب في إصابتها بنزيف في المخ لفظت على أثره أنفاسها الأخيرة بمستشفى ناصر العام .



تلقى العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة بلاغا من مستشفي ناصر العام بوصول كل من الطفلة "رفيدة.م.ا" البالغة من العمر 6 شهور ومقيمة بعزبة عثمان دائرة القسم مصابة بكدمات بالرأس والوجه واشتباه نزيف دموي داخلي بالمخ وتوفيت أثناء محاولة إسعافها.



كما أفاد البلاغ بوصول والدة الرضيعة وتدعى "ورده.ي.ر" ربة منزل، مصابة بكدمات بالعين اليمنى واليسرى وسحجات بالساعد الأيمن وجرح قطعي بالركبة اليسرى.



وبسؤال والدة الطفلة اتهمت زوجها "هاني.ا.م " وشهرته "هاني كوسه" بدون عمل ومسجل شقي خطر وسابق اتهامه في عدة قضايا بالتعدي عليها وعلى ابنتها الرضيعة من زوج أخر، بالضرب والذى تسبب في إصابتها وأودى بحياة الرضيعة إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية.



وتمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.