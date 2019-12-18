المشرق يتبنى حلول السحابة الذكية من مايكروسوفت

أعلن بنك المشرق، اليوم، إتمام عملية انتقاله إلى حلول السحابة الذكية من مايكروسوفت بهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز مستوى التعاون المؤسسي، وستمكن هذه الخطوة البنك من تسريع جهوده على صعيد التحول الرقمي عبر تعزيز توجهه نحو رفع مستوى مشاركة العملاء؛ وتمكين الموظفين؛ وتحسين أداء العمليات؛ وإعادة ابتكار المنتجات والخدمات.



وبهذه المناسبة، قال سانديب شوهان، رئيس قسم العمليات والتكنولوجيا في بنك المشرق: "تتمتع حلول السحابة الذكية بأفضل معايير الأمان والتحكم، وتتضمن حزمةً شاملة من الأدوات توفر معلومات عملية ومعمقة في مجال الأعمال. وهو ما يوفر ميزة تنافسية مهمة خصوصًا لمؤسسات هذا القطاع، التي تحقق النمو والازدهار بفضل البيانات الهائلة التي تمتلكها، كما أن التزايد المتسارع لأعداد العملاء المنتمين إلى الجيل الرقمي يعني ضرورة الاستفادة من كافة المزايا التكنولوجية المتاحة للحفاظ على مكانتنا الرائدة. وأضاف قائلًا "إن تبنينا لحلول السحابة الذكية من مايكروسوفت سيمنحنا الأدوات الرقمية المناسبة إلى جانب تلبية احتياجاتنا المتعلقة بمعايير الامتثال واشتراطات مقر اقامة بالبيانات".



والجدير بالذكر أن الاعتماد على خدمات مراكز مايكروسوفت السحابية في الإمارات سيمكن بنكَ المشرقِ من إدارة أعباء العمل على نحوٍ أكثر فعالية، بما في ذلك خدمات الشبكات والخدمات الأساسية والأمور المتعلقة بالمهام الأمنية، والتي تتضمن إجراءات تشديد خطوات المصادقة والاعتماد.



علاوة على ذلك ستساهم هذه الخطوة في تسخير قدرات بيئة تطوير التطبيقات - (DevOps) وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، فضلًا عن تسريع توجهات البنك نحو التحول الرقمي. ومن جهةٍ أخرى، سيكون بمقدور البنك توحيد بنيته التحتية وإدارة التكاليف وتنفيذ الترقيات المختلفة بسهولة أكبر.



وتعليقًا على الإعلان، قال سيد حشيش، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: "يعد المشرق أحد أبرز البنوك الإماراتية الرائدة والسباقة إلى تبني مختلف الابتكارات في قطاع الخدمات المصرفية على مستوى الدولة. ونحن واثقون أن شراكتنا معهم ستسهم في تسريع جهود البنك الرامية لتحقيق التحول الرقمي من خلال الاستفادة من القدرات التي توفرها حلول السحابة الذكية. وتبرهن هذه الخطوة أنه بات بمقدور قادة مؤسسات الخدمات المالية مثل بنك المشرق، تحقيق انتقال سلس وموثوق لحلول السحابة الذكية من أجل تعزيز مستوى الإنجاز والانتاجية".



وبفضل قدرات مراكز البيانات، التي أطلقتها مايكروسوفت مؤخرًا في الإمارات، سيصبح بنك المشرق من أوائل المؤسسات المالية في البلاد التي تتبنى حلول السحابة الذكية، سواءً داخل مرافقها أو عبر المنصات السحابية العامة. وتخدم سحابة مايكروسوفت أزور كبرى الشركات التي تتبنى حلول الرقمنة في منطقة الشرق الأوسط، وتساعدها على تحقيق أهدافها المتعلقة برفع مستوى مشاركة عملائها وتمكين موظفيها وتحسين عملياتها وإعادة ابتكار منتجاتها وخدماتها.