عائلتي أهلاوية.. ناشئ الزمالك يكشف سبب هروبه إلى تايلاند | فيديو

كشف مصطفي فريد شوقي ناشئ الزمالك حقيقة هروبه من الفريق للاحتراف في الدوري التايلاندي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.



واضاف شوقي في تصريحات خاصة لصدي البلد : العب لنادي الزمالك منذ عشر سنوات ولم يتم تقديري بالشكل المطلوب رغم انني احد كباتن الفريق ولعبت لعدة فترات مع الفريق الاول في المباريات الودية خصوصا فترة تواجد ايهاب جلال علي رأس القيادة الفنية.



واضاف : تواجدت مع الفريق الاول في مباراة الفريق الافريقي الذي انسحب امامنا في برج العرب وانا هداف الفريق ومستويا وعلاقتي باللاعبين زملائي طيبه ومازلت علي تواصل معهم حتي الان.



احب نادي الزمالك رغم ان جميع افراد عائلتي اهلاوية وكان ابي احد لاعبي الاهلي والمدربين ورغبتي كانت الزمالك وللاسف الشديد بعض المدربين يفرقون في المعاملة بين اللاعبين ولم يتم التعاقد معي طوال فترة تواجدي لذلك قررت الاحتراف.



واختتم مصطفي فريد شوقي تصريحاته قائلا : تلقيت عددا كبيرا من العروض في تايلاند ووكيلي يدرسها بشكل جيد حتي نتخذ قرار الانضمام لفريق قوي استطيع ان احقق معه طموحاتي واتألق .