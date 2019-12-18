رانيا ملاح تبهر متابعيها بـ إطلالة شتوية

نشرت الفنانة السورية رانيا ملاح، صورًا جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت رانيا ملاح بإطلالة شتوية جذابة وارتدت جاكيت جلد باللون الأسود وبنطلون جينز وبوت اسود أبرز أنوثتها، نالت إعجاب متابعيها.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا ملاح على ترك شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها ووضعت بعض اللمسات من الماكياج التى تتلاءم مع بشرتها.





يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، وهو بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.



