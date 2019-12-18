ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مساعد وزير التعليم: لا يمكن أن ينكر أحد وجود اللغة العربية أو يجحد فضلها

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:50 م
ياســـمين بدوي
قال الدكتور رضا حجازي مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام ، أن اللغة العربية هي لغة رسمية مدرجة ضمن اللغات الرسمية، لما لها من فضل عظيم على باقي الحضارات والعلوم، كما أنها لغة القرآن، لذا فهي لغة مايقرب من ثلث العالم ولغة رسمية لكل دول الوطن العربي؛ فلا يستطيع أحد أن ينكر وجودها، أو يجحد فضلها.

وأضاف مساعد وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي : يسعي اليوم العالمي للغة العربية إلى إبراز إسهام اللغة العربية وروادها في مجال المعرفة والعلوم والفكر للعالم أجمع ، فالحضارة العربية الإسلامية لها إسهامات عظيمة في مختلف مجالات العلوم والمعرفة والآداب والفنون.

التعليم: 2000 خريج اجتازوا اختبارات الوظائف الجديدة حتى الآن
منتدى شباب العالم يستعرض جهود تطوير التعليم وتحسين بيئة الأعمال

وأضاف قائلا : إن اليوم العالمي للغة العربية يؤكد على مركزية اللغة؛ فهي تُعد من أكثر اللغات السامية انتشارا، فيتحدث بها أكثر من 420 مليون نسمة في البلاد العربية، وهي ضرورية لأكثر من مليار مسلم لتأدية الصلاة وقراءة القرآن، وهي اللغة المعتمدة لدى عدد من الكنائس، كما كتبت بها أجزاء هامة من التراث الثقافي وهو صورة من صور الحفاظ على اللغة العربية، فإن حفظ اللغة وضمان استمراريتها يكون بقدر محافظتنا عليها كناطقين بها.

وأوضح حجازي أن عدم إدراك أبناء اللغة لهذا الأمر كان سببا في انقراض كثير من اللغات واللهجات في العالم، ومشيرًا إلى أنه بانقراض تلك اللغات انقرضت وتلاشت معرفتنا بشعوبها وأقوامها وثقافاتها؛ ومن هنا وجب علينا كعرب المحافظة على اللغة العربية والاحتفاء بها.

وأكد حجازي أنه انتشرت فكرة مهرجان اللغة العربية بمعظم الدول العربية خصوصا بالمدارس للاحتفال بيوم اللغة العربية وإحيائها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماجدة الرومي تحبس دموعها أثناء دفاعها عن اللغة العربية.. شاهد

معرض وندوات توعية.. جامعة بني سويف تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

بعد غد .. اليونسكو تحيي اليوم العالمي للغة العربية..تحتل المرتبة الرابعة بين أكثر اللغات انتشارًا حول العالم..ويتحدث بها أكثر من 400 مليون عربي و1.5 مليار من المسلمين

اللغة العربية والنشر الرقمي.. ندوة في مكتبة الإسكندرية

السعودية تعلن 2020 عام الخط العربي

في اليوم العالمي للغة العربية.. ليست مجرد كلام.. 9 نصائح لتعليمها للأطفال

ترشيحاتنا

لتعويض غياب رمضان صبحي ..كهربا أساسيًا في تشكيلة الأهلي أول يناير 2020

الامن يمنع كلوب من تناول الإفطار بفندق إقامة ليفربول بـ قطر لهذا السبب

20 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة الزمالك

أخبار الرياضة | سر هروب لاعبي الزمالك | رسالة نارية من رضا عبد العال للحكام | رمضان صبحي يغيب عن المباريات

عرض إيطالي يهدد بقاء رمضان صبحي في الأهلي

غبي منه فيه.. لص يسرق 30 كيس جمبري من سوبر ماركت | ويخبئها في ملابسه | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وحيد حامد وتامر عبد المنعم في عزاء المخرج ياسر زايد | صور

بدت متأثرة | نجوم الفن في عزاء والد سهر الصايغ

للمرة الأولى فى الصعيد.. فريق للباليه في المنيا .. صور