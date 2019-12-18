مساعد وزير التعليم: لا يمكن أن ينكر أحد وجود اللغة العربية أو يجحد فضلها

قال الدكتور رضا حجازي مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام ، أن اللغة العربية هي لغة رسمية مدرجة ضمن اللغات الرسمية، لما لها من فضل عظيم على باقي الحضارات والعلوم، كما أنها لغة القرآن، لذا فهي لغة مايقرب من ثلث العالم ولغة رسمية لكل دول الوطن العربي؛ فلا يستطيع أحد أن ينكر وجودها، أو يجحد فضلها.
وأضاف مساعد وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي : يسعي اليوم العالمي للغة العربية إلى إبراز إسهام اللغة العربية وروادها في مجال المعرفة والعلوم والفكر للعالم أجمع ، فالحضارة العربية الإسلامية لها إسهامات عظيمة في مختلف مجالات العلوم والمعرفة والآداب والفنون.
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وأضاف مساعد وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي : يسعي اليوم العالمي للغة العربية إلى إبراز إسهام اللغة العربية وروادها في مجال المعرفة والعلوم والفكر للعالم أجمع ، فالحضارة العربية الإسلامية لها إسهامات عظيمة في مختلف مجالات العلوم والمعرفة والآداب والفنون.
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وأضاف قائلا : إن اليوم العالمي للغة العربية يؤكد على مركزية اللغة؛ فهي تُعد من أكثر اللغات السامية انتشارا، فيتحدث بها أكثر من 420 مليون نسمة في البلاد العربية، وهي ضرورية لأكثر من مليار مسلم لتأدية الصلاة وقراءة القرآن، وهي اللغة المعتمدة لدى عدد من الكنائس، كما كتبت بها أجزاء هامة من التراث الثقافي وهو صورة من صور الحفاظ على اللغة العربية، فإن حفظ اللغة وضمان استمراريتها يكون بقدر محافظتنا عليها كناطقين بها.
وأوضح حجازي أن عدم إدراك أبناء اللغة لهذا الأمر كان سببا في انقراض كثير من اللغات واللهجات في العالم، ومشيرًا إلى أنه بانقراض تلك اللغات انقرضت وتلاشت معرفتنا بشعوبها وأقوامها وثقافاتها؛ ومن هنا وجب علينا كعرب المحافظة على اللغة العربية والاحتفاء بها.
وأكد حجازي أنه انتشرت فكرة مهرجان اللغة العربية بمعظم الدول العربية خصوصا بالمدارس للاحتفال بيوم اللغة العربية وإحيائها.
وأضاف قائلا : إن اليوم العالمي للغة العربية يؤكد على مركزية اللغة؛ فهي تُعد من أكثر اللغات السامية انتشارا، فيتحدث بها أكثر من 420 مليون نسمة في البلاد العربية، وهي ضرورية لأكثر من مليار مسلم لتأدية الصلاة وقراءة القرآن، وهي اللغة المعتمدة لدى عدد من الكنائس، كما كتبت بها أجزاء هامة من التراث الثقافي وهو صورة من صور الحفاظ على اللغة العربية، فإن حفظ اللغة وضمان استمراريتها يكون بقدر محافظتنا عليها كناطقين بها.
وأوضح حجازي أن عدم إدراك أبناء اللغة لهذا الأمر كان سببا في انقراض كثير من اللغات واللهجات في العالم، ومشيرًا إلى أنه بانقراض تلك اللغات انقرضت وتلاشت معرفتنا بشعوبها وأقوامها وثقافاتها؛ ومن هنا وجب علينا كعرب المحافظة على اللغة العربية والاحتفاء بها.
وأكد حجازي أنه انتشرت فكرة مهرجان اللغة العربية بمعظم الدول العربية خصوصا بالمدارس للاحتفال بيوم اللغة العربية وإحيائها.