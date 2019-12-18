مساعد وزير التعليم: لا يمكن أن ينكر أحد وجود اللغة العربية أو يجحد فضلها

منتدى شباب العالم يستعرض جهود تطوير التعليم وتحسين بيئة الأعمال

وأضاف قائلا : إن اليوم العالمي للغة العربية يؤكد على مركزية اللغة؛ فهي تُعد من أكثر اللغات السامية انتشارا، فيتحدث بها أكثر من 420 مليون نسمة في البلاد العربية، وهي ضرورية لأكثر من مليار مسلم لتأدية الصلاة وقراءة القرآن، وهي اللغة المعتمدة لدى عدد من الكنائس، كما كتبت بها أجزاء هامة من التراث الثقافي وهو صورة من صور الحفاظ على اللغة العربية، فإن حفظ اللغة وضمان استمراريتها يكون بقدر محافظتنا عليها كناطقين بها.وأوضح حجازي أن عدم إدراك أبناء اللغة لهذا الأمر كان سببا في انقراض كثير من اللغات واللهجات في العالم، ومشيرًا إلى أنه بانقراض تلك اللغات انقرضت وتلاشت معرفتنا بشعوبها وأقوامها وثقافاتها؛ ومن هنا وجب علينا كعرب المحافظة على اللغة العربية والاحتفاء بها.وأكد حجازي أنه انتشرت فكرة مهرجان اللغة العربية بمعظم الدول العربية خصوصا بالمدارس للاحتفال بيوم اللغة العربية وإحيائها.