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فن

دينا فؤاد تفاجئ جمهورها بـ النقاب.. شاهد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:33 ص
دينا فؤاد
دينا فؤاد
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سعيد فراج
نشرت الفنانة دينا فؤاد، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها ترتدي النقاب، ضمن كواليس تصوير دورها في مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، الذي يتناول حياة الشهيد العقيد المنسي.

وكتبت دينا فؤاد، في تعليقها على الصورة، قائلة: «نسرين عشماوي مسلسل الاختيار رمضان ٢٠٢٠ إنتاج : سنيرجى / تأليف : باهر دويدار / إخراج: بيتر ميمى».

وبدأ فريق عمل المسلسل تصوير أولى المشاهد خارجيًا بالقاهرة، في أول ديسمبر الجاري، على أن يستمر التصوير خارجيًا خلال الفترة الحالية، بعدها ينتقل إلى الديكورات الداخلية.

مسلسل «الاختيار» للنجم أمير كرارة، ينتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل ٢٠٢٠، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.

يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.
دينا فؤاد تفاجئ جمهورها بـ النقاب.. شاهد
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