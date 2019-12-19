جامعة الأزهر تنفي وجود مقر للجامعة الإسلامية الماليزية بمركز صالح كامل

نفى المركز الإعلامي بــ جامعة الأزهر صحة ما يتم ترويجه حول وجود تعاون مع الجامعة الإسلامية الماليزية.





وأكد المركز الإعلامي لـ جامعة الأزهر ، أنه لا يوجد أى تعاون أو مقرات لهذه الجامعة داخل مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر.





كما نفى المركز الإعلامي بــ جامعة الأزهر -في بيان له اليوم- صحة ما يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تعاقدات مع جامعات أجنبية.













وأشار إلى أن ذلك لا يتم الإعلان عنه إلا من خلال القنوات الرسمية لــ جامعة الأزهر .



