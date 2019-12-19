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توك شو

كلام هابط.. الأزهر يشن هجوما ضاريا ضد هذه اللهجة.. فيديو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:34 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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شيرين عادل
قال الدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، إن الاحتفالات السابقة باللغة العربية خلال السنوات الماضية تبحرت كثيرًا في فضل اللغة العربية، وبيان أثر اللغة العربية على سائر اللغات الأخرى.

وطالب الدكتور عبده ابراهيم، خلال تقرير خاص لبرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن نضع أيدينا على كثير من المشاكل التى تواجه اللغة العربية للحد من الهجمة الشرسة التي تتعرض إليها مؤخرًا.

وأوضح الدكتور عبده ابراهيم، أن الشعوب العربية والإسلامية أولى لها الحديث فى الوقت الراهن عن طرق الحفاظ على اللغة العربية.

واستنكر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، قول البعض صعوبة اللغة العربية، لافتا إلى أن المشكلة فى ذلك تعود لإزدواجية التعامل مع اللغة العربية.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي، أن الأزمة الحالية هي إزدواجية التعامل مع اللغة العربية وهي أن الطلبة داخل القاعة يتحدثون "كلام فصحى"، أما خارج القاعة "كلام عامي".

ووصف الدكتور محمد المحرصاوي اللغة العامية بأنها "تلوث سمعي"، يعود لبعض وسائل الإعلام، التي ساعدت على نشر بعض الأغاني "الهابطة" وبعض المذيعين اللغة العامية، ممن لا يتقنون للغة الفصحى وأساءوا لها، لافتا إلى أنه في حالة إقامة دورات تدريبية لهؤلاء الإعلاميين لما وجدنا اللغة العامية منتشرة بهذا الشكل.
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