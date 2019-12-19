مقتل مطلق النار قرب جهاز الأمن الفيدرالي في موسكو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن مقتل منفذ إطلاق النار بالقرب من مقر الاستخبارات الروسية في العاصمة موسكو، مشيرا إلى أنه يجرى الآن التعرف على هويته.



وكان 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، اليوم الخميس، جراء إطلاق النار بالقرب من مقر الاستخبارات الروسية في العاصمة موسكو.



ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن صحيفة "ازفستيا" الروسية أن 3 أشخاص على الأقل، قتلوا بإطلاق نار قرب مبنى هيئة الأمن الفيدرالي الروسي وسط موسكو.



وأظهرت لقطات، مواطنين يهربون من الرعب أثناء إطلاق أعيرة نارية في ميدان لوبيانكا بالقرب من مبنى الأمن الفيدرالي.



وذكر شهود عيان أنهم سمعوا إطلاق نار وصيحات استغاثة قرب جسر كوزنيتسكي في موسكو، فيما قال آخرون إن إطلاق النار أدى إلى إصابة اثنين من المارة بجروح.