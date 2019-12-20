AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فاكهة غير متوقعة.. تخلصك من آلام الجسد بشكل نهائى

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:31 ص
نهى هجرس
يعانى بعض الأشخاص من الآلام المفاجئة فى الجسد، والتى يمكن أن تحدث للعديد من الأسباب مثل تغيرات الجسم أو الهرمونات المتقلبة، ولذلك لا ينصح بتناول مسكنات الآلم فى هذه الأوقات حتى لا يصاب الجسم بضرر شديد.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم الطرق الطبيعية والفعالة لعلاج آلام الجسم وهى:-

- الوضعية الصحيحة
يجب على كل من يعانى من آلام فى الجسد أن يتنبه بشكل دائم إلى وضعية الجلوس، ومحاولة التركيز على الجلوس بشكل صحيح لتجنب الآثار الجانبية للجلوس بشكل خاطئ وهى آلام الجسد.

- الزيوت العطرية
تعد الزيوت العطرية واحدة من أهم علاجات آلام الجسم، فالزيوت العطرية تستخرج من نباتات طبيعية مما يجعلها مؤثر طبيعي وفعال فى التخلص من آلام الجسد.

أقرأ أيضاً
تناولة قبل النوم.. مشروب سحرى يخلصك من جميع آلام الجسم فى 15 دقيقة

- التوت
يعد تناول الفواكه من المغذيات المفيدة التى تفيد الجسم بشكل طبيعى وصحى، ولكن التوت بشكل خاص يحتوى على مركبات قوية تفيد الجسم بشكل هائل وتخلصة من الآلام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العاقول .. نبات عشبي معمر صديق للجهاز الهضمي.. ويخفف نوبات القولون العصبي

بعد ظهوره على كرسى.. محمد منير يكشف تطورات حالته الصحية لأول مرة.. فيديو

ارتاح من ألم القدم.. اكتشف أعراض الدوالي وأشهر طرق علاجها.. ونوع غريب من الطماطم يعالجها نهائيا .. وعادات يومية تخلصك من الوجع

احمي نفسك.. 3 مشروبات تخلصك من سموم الجسم فى دقائق

ترشيحاتنا

تسريبات.. ماني أفضل لاعب في إفريقيا ومركز صادم لـ محمد صلاح

توقف عن تناولها فورًا.. 7 زيوت نباتية تسبب كارثة صحية أبرزها زيت الذرة وعباد الشمس

فيديوجراف| تعرف على أسطول سيارات محمد رمضان

تسريب فيديو لـ عمرو دياب ودينا الشربيني في مناسبة خاصة

قتلته رصاصات الغدر | غموض يحيط بمقتل محمد عزت .. وأسرته تطلب بسرعة كشف الجاني

تامر حسني يستعين بالراقصة جوهرة في أغنية فيلمه الجديد الفلوس .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة يكرم تامر حسني.. شاهد

أرادت استعراض خاتم خطوبتها عبر الإنترنت فواجهت موجة سخرية.. والسبب؟

تصرف مؤثر من مسافر على متن طائرة لتحقيق حلم سيدة مسنة.. شاهد ما فعل