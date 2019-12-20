المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية جامعة عين شمس.. مارس المقبل

تنظم كلية التربية جامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الرابع بالتعاون مع مركز التميز التربوي تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و ا.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث وذلك فى الفترة من ٧: ٩ من مارس القادم بعنوان " كلية التربية و المدرسة تكامل تدويل تطوير".



ويراس المؤتمر ا.د. ماجد أبو العنين عميد كلية التربية، و ا.د. اسعد عبد الخالق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث نائب رئيس المؤتمر، و مقررا المؤتمر ا.د. حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و ا.د.صفاء شحاتة وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب و د. رشا كمال أمين المؤتمر ومدير المركز.



وتدور محاور المؤتمر حول: تعزيز التكامل بين كليات التربية والمدرسة و تشجيع المشاركة في مشروعات التعاون المحلي والدولي لإعداد معلم منافس و آليات التكامل ومحاوره بين كليات التربية والمدرسة و الإسهام في تطوير منظومة إعداد المعلم والتنمية المهنية المستدامة.



يذكر ان جامعة عين شمس اعلنت بدء الاستعدادات لانعقاد المؤتمر العلمي التاسع لجامعة عين شمس والذي يحمل عنوان " الجيل الرابع من الجامعات .... بين الواقع والمأمول" في ابريل المقبل.



ويشارك باعمال المؤتمر عدة قطاعات تشمل: قطاع العلوم الطبية، قطاع العلوم الهندسية، قطاع العلوم الأساسية، قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية.