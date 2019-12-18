جامعة عين شمس تختتم فاعليات المسابقة الدولية للترجمة من الصينية

اختتمت اليوم فاعليات المسابقة الدولية للترجمة من الصينية و التي تحمل اسم المرحوم الدكتور وحيد العبيسي ، حيث فازت بالجائزة الطالبة ياسمين طارق محمد من جامعة عين شمس ، متفوقة بذلك على ٢٠ متسابق وصلوا للمنافسة النهائية من جامعات مصرية و عربية عديدة.





وقد سلمها الجائزة أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و السفير الصيني لدى القاهرة ، بحضور أ.د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق و أ.د. إسراء عبد السيد مدير معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس و المشرف العام على المسابقة و المستشار الثقافي الصيني و المستشار التعليمي بالسفارة الصينية و أسرة الدكتور وحيد العبيسي .













يذكر أن المسابقة التي نظمها معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس، تهدف إلى تحسين جودة تعليم اللغة الصينية وتحسين مستوى الترجمة من الصينية إلى العربية لطلاب الجامعات فى مصر والدول العربية من بينها تونس، الجزائر ،المغرب، السودان السعودية، لبنان ،الإمارات، وتعزيز التبادل اللغوى والثقافى بشكل أفضل بين الصين والدول العربية فى ضوء مبادرة “الحزام والطريق” ، واحياءًا لذكرى أحد أعظم أساتذة الترجمة بقسم اللغة الصينية بجامعة عين شمس و هو الأستاذ الدكتور وحيد العبيسي.



