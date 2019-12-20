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رياضة

محمد هاني يحتفل بفوز الأهلي على الإسماعيلي بهذه الطريقة.. شاهد

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:13 ص
محمد هاني
محمد هاني
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مصطفى كرم
احتفل محمد هاني لاعب النادي الأهلي بالفوز على فريق الإسماعيلي في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر هاني مجموعه من الصور له من مباراة الأهلي والإسماعيلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام  وعلق عليها قائلا " الحمد لله".

ولقيت الصور ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎مبروووك المكسب والهدف يانجم وبالتوفيق فى اللى جاى" الرجوله كلها " و"عاش يا هاني احسن الفترة الجاية " و" نجم يا هاني استمر " و" الاسيست روعه ".

انتهت أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل وليد سليمان اللاعب البديل لـ مروان محسن، الهدف عن طريق رأسية رائعة في الدقيقة 77 من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من محمد هاني وجملة أروع من لاعبي الأهلي بدأت من أقدام أحمد الشيخ.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي الى 21 نقطة وواصل تصدره للمركز الأول للدوري الممتاز، بينما استقر الإسماعيلي عند النقطة 13 نقطة في المركز السادس.
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