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محافظات

إحالة 21 طبيبا وممرضة بـ 3 مستشفيات للتحقيق بأسيوط .. صور

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:27 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
أحال الدكتور محمد زين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ٢١ طبيبا وممرضة بـ ٣ مستشفيات للتحقيق بسبب عدم الانتظام في العمل.

كان الدكتور محمد زين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط قام في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بجولة مفاجئة علي مستشفيات منفلوط المركزي والصحة الإنجابية بمنفلوط والقوصية المركزي.

أسفرت الجولة عن رصد عدم انتظام العمل بالمستشفيات من قبل بعض الأطباء والتمريض وعدم تقديم الخدمة الطبية بالشكل المطلوب.

وقرر وكيل وزارة الصحة احالة ٩ أطباء و١٢ممرضة للتحقيق لعدم تواجدهم في العمل.
إحالة 21 طبيبا وممرضة بـ 3 مستشفيات للتحقيق بأسيوط .. صور
إحالة 21 طبيبا وممرضة بـ 3 مستشفيات للتحقيق بأسيوط .. صور
إحالة 21 طبيبا وممرضة بـ 3 مستشفيات للتحقيق بأسيوط .. صور
إحالة 21 طبيبا وممرضة بـ 3 مستشفيات للتحقيق بأسيوط .. صور
إحالة 21 طبيبا وممرضة بـ 3 مستشفيات للتحقيق بأسيوط .. صور
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