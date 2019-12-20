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درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 -12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:48 ص
صدى البلد
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محمود محسن
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الجمعة 20 -12- 2019 على النحو التالي:

درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 - 12 - 2019

القاهرة 11 21
طنطا 11 22
دمنهور 10 22
الإسكندرية 10 23
مطروح 11 20
السلوم 10 19
بورسعيد 13 19
دمياط 13 19
الإسماعيلية 11 21
السويس 10 21
العريش 11 19نخل 00 19
شرم الشيخ 15 23
الغردقة 13 25
الفيوم 10 22
بنى سويف 10 22
المنيا 07 22
أسيوط 08 20
سوهاج 09 22
قنا 09 22
الأقصر 09 25
أسوان 11 26
الوادي الجديد 10 25

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