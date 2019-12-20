درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 -12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الجمعة 20 -12- 2019 على النحو التالي:



درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 - 12 - 2019



القاهرة 11 21

طنطا 11 22

دمنهور 10 22

الإسكندرية 10 23

مطروح 11 20

السلوم 10 19

بورسعيد 13 19

دمياط 13 19

الإسماعيلية 11 21

السويس 10 21

العريش 11 19نخل 00 19

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 13 25

الفيوم 10 22

بنى سويف 10 22

المنيا 07 22

أسيوط 08 20

سوهاج 09 22

قنا 09 22

الأقصر 09 25

أسوان 11 26

الوادي الجديد 10 25



