نقل البرلمان: أردوغان سيسقط في الوحل الليبي ولن يخرج منتصرا

قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ان التدخلات التركية في ليبيا ستجر مزيد من الفوضى لطرابلس، مؤكدا أن الرئيس التركى رجب طيب اردوغان سيسقط في الوحل وسيجابه هزيمة قاسية حال استمرت مغامرته في ليبيا.





وأشار عبدالواحد في بيان له، الى أن اردوغان يبحث عن السراب في ليبيا، مشددا على أن مصر لن تسمح له كما لن يسمح له الليبيين بتحقيق أحلامه البائسة من طرابلس وجعلها منطلقا لمغامراته الإرهابية .



