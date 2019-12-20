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برلمان

نقل البرلمان: أردوغان سيسقط في الوحل الليبي ولن يخرج منتصرا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:47 ص
اردوغان
اردوغان
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أحمد أيمن
قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ان التدخلات التركية في ليبيا ستجر مزيد من الفوضى لطرابلس، مؤكدا أن الرئيس التركى رجب طيب اردوغان سيسقط في الوحل وسيجابه هزيمة قاسية حال استمرت مغامرته في ليبيا.

وأشار عبدالواحد في بيان له، الى أن اردوغان يبحث عن السراب في ليبيا، مشددا على أن مصر لن تسمح له كما لن يسمح له الليبيين بتحقيق أحلامه البائسة من طرابلس وجعلها منطلقا لمغامراته الإرهابية.

ولفت النائب، إلى أن الأسلم لأردوغان وجيشه الخروج من ليبيا وترك الأمر لأهله ودول الجوار "تكفيه مشاكله الداخلية أن كان عاقلا"، مؤكدا أن ليبيا ستكون مستنقع وسيدفع آلاف الجنود الاتراك ثمنا باهظا لو استمر في غيه ومغامراته.
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