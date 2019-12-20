إعدام ٦ أطنان أعلاف ولحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

قررت النيابة العامة لجنوب دمنهور بإشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام إعدام ٦ أطنان أعلاف ولحوم وعبوات مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى تم ضبطها بإحدى الشركات بمركز كوم حمادة وبوادى النطرون .





ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمجازر للتأكد من مدى صلاحية اللحوم والسلع المعروضة وتنقية الأسواق من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى حفاظا على أرواح وصحة للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .





وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية قد شنت حملة مكبرة بمركزى كوم حماده ووادى النطرون للرقابة على الأسواق وضبط السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والتصدى لتجار الكسب الغير مشروع والسوق السوداء وذلك بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري وإدارة شرطة مباحث التموين.





أسفرت الحملات عن تحرير إجمالي 10 محاضر بمركز وادى النطرون الظهير لضبط 130 كيلو لحوم ذبيح خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.





فيما قامت إدارة تموين كوم حمادة بالاشتراك مع مركز الشرطة والوحدة المحلية بتنفيذ قرارات النيابة العامة بإعدام 5 أطنان تقريبا أعلاف منتهية الصلاحية والتي تم ضبطها بإحدى الشركات بالإضافة إلى إعدام 600 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية .



