ناهد السباعي: ترددت فى تأدية دوري بـ حرام الجسد وهبة رجل الغراب.. فيديو

قالت الفنانة ناهد السباعى: إنها تختار نوعية الأدوار التى تجذب انتباه الجمهور، وتكون فى الوقت ذاته غير مقبولة بالنسبة للمثلات أخريات، مشيرة إلى أنها لا تبالي برد فعل الجمهور لأنه من الصعوبة إرضاء كل الفئات.



وأضافت الفنانة ناهد السباعى خلال حوارها ببرنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر فضائية "نجوم إف إم"، أن الأدوار التي تقوم بإختيارها أحيانا تكون مخيفة، موضحة أنها كانت مترددة فى عمل دورها بفيلم "حرام الجسد"، إضافة إلى دورها بمسلسل "هبة رجل الغراب".



وأشارت "ناهد"، إلى أنها قررت أن تقوم بأداء الأدوار الصعبة، لافتة إلى أنها أيضا تحب أن تؤدى الأدوار الأخرى العادية مثل دور الزوجة أو البطلة الرئيسية، ولكن الأدوار الصعبة تخلق لها نوعا من التحدى.



وتابعت أن أغلب الأدوار التى تؤديها تشجعها والدتها على قبولها، مضيفة أنها دائما يكون لها القرار النهائى فى أعمالها الفنية التى تقوم بها.

