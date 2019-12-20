وصول محافظ بني سويف السابق للإدلاء بصوته في انتخابات نادي القضاة.. صور

وصل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف السابق؛ إلى دار القضاء العالي؛ للإدلاء بصوته فى الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي القضاة؛ لاختيار رئيس و ١٦ عضوا بمجلس الإدارة.





وكانت فد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة؛ برئاسة المستشار المحمدي قنصوة ؛ باب التصويت مرة أخرى في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة النادي على ١٧ مقعد؛ رئيس و16 عضوًا في مجلس الإدارة؛ والتي تقام ببهو دار القضاء العالي؛ وذلك عقب تعطيلها لمدة ٩٠ دقيقة لصلاة الجمعة.





وكان قد ظهر نادي القضاة بشامبليون في ثوبا جديدا من حيث التطوير واستحداث وتوسيع الطابق الثاني بما يحقق إضافة جديدة لمساحة الدور؛ كما تم استحداث وإنشاء طابق ثالث بعد التأكد من سلامة الإنشاءات بمعرفة لجنة من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة؛ وذلك لاستغلالهما في تقديم الخدمات للقضاة؛ وتأتي تلك الاستحداثات بالتوافق مع طراز المبنى بحيث يظهر في ثوبه الجديد كوحدة واحدة لم يطرأ عليها أي تعديلات.





ويتنافس في الانتخابات ٦٨ مرشحا يمثلون ٤ قوائم و ٦ مستقلين.



