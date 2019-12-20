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رياضة

محمد صلاح خامسا ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:26 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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نور عادل
تواجد المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الخامس ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم والتي تعلن عنها صحيفة ذا جارديان البريطانية.

واحتل صلاح المركز الخامس في القائمة، التي تصدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، والمتوج بالكرة الذهبية 2019 وأفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاء في المركز الثاني، الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وحل زميله السنغالي ساديو ماني في المركز الثالث، بينما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس رابعًا.

وشهدت القائمة، سيطرة واضحة من لاعبي ليفربول، ومانشستر سيتي، بعدما تواجد 32% من اللاعبين فيهما ضمن أفضل 50 لاعبا في العالم.

وكشفت صحيفة "ذا جارديان"، أن نتيجة التصويت، أتت وفقًا لآراء 239 من خبراء كرة القدم، والإعلام الرياضي، على مستوى العالم، من 63 دولة.

وقالت الصحيفة، إن صلاح لعب دورا مبهرا مع ليفربول خلال عام 2019؛ بعدما سجل 20 هدفا، أبرزها جاء في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، التي توج بها "الريدز" خلال شهر مايو.

وأضافت أن الأسف الوحيد لصلاح يتمثل في فشله في حصد لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، حيث ودع الفراعنة المسابقة من دور الـ16.

يُذكر أن محمد صلاح احتل المركز الـ69 في استفتاء ذا جارديان عام 2015، قبل أن يأتي في المرتبة الـ65 في 2016، ثم ارتقى إلى المركز الـ22 في 2017، وخامسا في 2018.
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