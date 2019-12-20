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رياضة

الدوري المصري.. طنطا يتعادل مع مصر المقاصة 1-1

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:03 م
مصر المقاصة
مصر المقاصة
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إسماعيل محمود
انتهت مباراة فريقي مصر المقاصة ونادي طنطا ، بالتعادل الإيجابي1-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وافتتح محمد الشاذلي التسجيل لنادي طنطا في الدقيقة 50 برأسية من ضربة ركنية ، أخطا أحمد عادل عبد المنعم حارس مصر المقاصة في التعامل معها، لتسكن شباكه.

وألغى حكم المباراة هدفًا لنادي طنطا عن طريق السنغالي الحسن ضيوف في الدقيقة 65، لارتكابه خطأ بحق مدافع مصر المقاصة.

وفي الدقيقة 80، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لنادي مصر المقاصة بعد إشارة من الحكم المساعد ، وسط اعتراضات شديدة من لاعبي والجهاز الفني لنادي طنطا، ليقوم الحكم بطرد أيمن المزين المدير الفني لطنطا ، قبل أن يعادل عصام صبحي النتيجة لمصر المقاصة بتسجيله ركلة الجزاء بنجاح، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين إيجابيًا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي طنطا للنقطة التاسعة في المركز الحادي عشر، ورصيد نادي مصر المقاصة للنقطة الثامنة في المركز الثاني عشر.
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