بالطو أنيق.. جيهان خليل تتألق بإطلالة شتوية

شاركت الفنانة جيهان خليل، متابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة لها .



وتألقت جيهان خليل فى الصورة بإطلالة شتوية ملفتة، حيث ارتدت بالطو قصير تحت الركبة باللون الجملي، واتسم تصميمه بالقماش المميز.



وانتعلت جيهان خليل حذاء رقبة باللون الأسود، فيما ارتدت حقيبة متناسقة مع لون إطلالتها، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.



يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.



المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.