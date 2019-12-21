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طريقة عمل الكسكسي البيتي أفضل من الجاهز

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
طريقة عمل الكسكسي
طريقة عمل الكسكسي البيتي أفضل من الجاهز
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أسماء عبد الحفيظ
يتلهف العديد من الأشخاص على تناول طبق من الكسكسي ،سواء المحلى بالسكر واللبن أو بالخضار ،فإذا كنت من ضمن عشاق تناول الكسكسى عليك بالتعرف على أفضل طريقة لعمل الكسكسي البيتي ،تقدمه الشيف نجلاء الشرشابي .

مقادير كسكسي :

1 كيلو دقيق
ماء حسب الحاجة
رشة ملح
سمنة
للحلو
لبن
سكر بودرة
زبيب
جوز هند

طريقة تحضير كسكسي :

* يبلل الدقيق بالقليل من الماء على مراحل

* ينخل في الغربال

* يوضع في شاش في إناء على البخار

* يمكن أن تكرر الخطوتان السابقتان

* يقلب مع السمنة

* يضاف له السكر البودرة واللبن والزبيب وجوز الهند ويقدم .
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