AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

زيزو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المصري البورسعيدي غدا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:02 م
صدى البلد
Advertisements
حسن العمدة

أعلن الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز، قائمة مباراة المصري التي تقام مساء السبت على استاد الجيش بالسويس في الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور

خط الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - محمود حمادة

خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر العيوني - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عمر جابر - محمد فاروق - إسلام عيسى - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمد الجباس - جون أنطوي



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة إينوجو رينجرز النيجيري بالكونفدرالية

بعثة بيراميدز تصلي الجمعة بفندق الإقامة في نيجيريا..صور

تعرف على تشكيل بيراميدز لمواجهة رينجرز في كأس الكونفيدرالية

تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة بطل موريتانيا في الكونفدرالية

بالقوة الضاربة | ديسابر يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة بطل موريتانيا

بالقوة الضاربة .. ديسابر يعلن عن قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

ترشيحاتنا

بعد التعادل مع سموحة | ماذا فعل مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك؟

بملابس شتوية ومكياج ناعم .. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

إصابة مهاجم أسوان والأهلى السابق بقطع فى الرباط الصليبى

فنانات ما بيستحموش | نجمة شهيرة تكشف المستور

أخبار الرياضة.. كاف يتحدى الزمالك.. محمود فتح الله يرد على هجوم مرتضى منصور.. بيراميدز يكشف مصير عبدالله السعيد

ضربة جزاء مثيرة للجدل في مباراة مصر المقاصة وطنطا..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مشجر وبليزر أحمر.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بفستان لافت .. زوجة عماد متعب تتألق في إطلالة أنيقة

مسنة تسقط من سيارة إسعاف على طريق دون انتباه المسعفين | صور