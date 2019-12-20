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رياضة

حقيقة إقالة ميدو من تدريب مصر المقاصة بعد التعادل مع طنطا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:26 م
صدى البلد
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نور عادل
كشف اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، حقيقة قرار الإدارة بإقالة المدير الفني لفريق الكرة الأول أحمد حسام ميدو بسبب نتائجه السلبية.

وأكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة أن أحمد حسام ميدو المدير الفني مستمر في منصبه ولن يرحل .

وقال بكري سليم في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة إنه لا توجد أي نية لدى مجلس إدارة نادي المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، لإقالة ميدو من تدريب الفريق.

وأضاف :"تعاقد ميدو مع المقاصة لمدة 3 سنوات وهو مستمر وندعمه بكل قوة".

وأوضح :"لن نتعامل مع ميدو، بالقطعة وهو قادر على إعادة ترتيب الأوراق سريعًا داخل الفريق".

وتابع :"المدير الفني، له كل الحرية في توقيع عقوبات على بعض اللاعبين أو استبعادهم، بسبب تراجع مستواهم الفني".

وقال :"نأمل في عودة النتائج الإيجابية سريعا".

وتعادل مصر المقاصة مع ضيفه طنطا 1/1، اليوم الجمعة، في المرحلة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.
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