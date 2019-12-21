AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أهالي قرى غرب النيل يستغيثون: انقذوا 170 فدان أرض زراعية من البوار

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:20 ص
حوض الرقبه
حوض الرقبه
Advertisements
يوسف رجب
تلقى "صدى البلد" شكوى من أهالى قرى غرب النيل" الترامسة و الطويرات" يتضررون فيها من بوار مساحة كبيرة من أراضيهم الخصبة تبلغ حوالى 170 فدان أرض زراعية من أجود الأراضى بالمنطقة.

وأوضح الأهالى، أن الأملاح تسببت فى تلف الأرض وتراكم المياه فيها لعد وجود مصرف أو ترعة لتصريف المياه الزائدة، وهو ما تسبب فى ظهور برك ومستنقعات داخل مساحة الأرض التى كانت من أفضل الأراضى، وهو ما جعلها حاليًا لا تصلح لزراعة أى محصول زراعى.

وأضاف الأهالى، بأن الأرض تحولت إلى مأوى للذئاب والكلاب الضالة بعدما انتشرت فيها نباتات الهيش الضارة والتى تنبت فى الأرض البور أو المليئة بمياه البرك و المستنقعات.

و أشار رمضان عبدالغفار" مزارع متضرر"، إلى أن مديرية الرى نفذت أكثر من مشروع لعلاج المشكلة، لكنها باءت جميعًا بالفشل، لعدم دراسة الحلول التى تم تنفيذها قبل دراستها بشكل فعلى، لافتًا إلى أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو حفر ترعة قديمة كانت تسمى" شعث" وحدث تعدى من بعض الأهالى عليها.

وطالب عبدالغفار، المحافظة والرى بتحمل مسئوليتهم تجاه الأرض التى أصابها البوار بعدما كانت تنتج كميات كبيرة من القمح، خاصة فى ظل جهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، وحرصًا على مستقبل الكثير من الأسر التى تعتمد على الأرض فى معيشتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجربة رائدة لزراعة قصب السكر بغرب المنيا.. نظام الشتلات لتوفير المياه والتقاوي والأسمدة

محافظة شمال سيناء تستعد لتوزيع 2500 فدان على الشباب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ورق الجوافة مش بس للبرد .. 5 فوائد صحية غير متوقعة أبرزها إنقاص الوزن .. وعلاج فعال لمشاكل التجميل .. ووصفة مضمونة لفرد الشعر المجعد

شاهد| ماذا فعل الزمالك للتخلص من سحر سموحة؟

21 ديسمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

في قرية مرتضى منصور.. جامع الخولى كنز أثري بالدقهلية.. صور

صدى البلد يجيب على سؤال الساعة.. لماذا المطالبة برحيل حسام البدري عن المنتخب

لكل سم حكاية... فايد مصيف أهل السلطة وباكورة الإسماعيلية السياحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباءة وشماغ.. نجوم العالم يثيرون الضجة بمظهرهم السعودي.. صور

بإطلالة عصرية.. لطيفة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

شاهد.. لحظة اغتيال مطلق النار على جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وكشف هويته