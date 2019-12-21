أهالي قرى غرب النيل يستغيثون: انقذوا 170 فدان أرض زراعية من البوار

تلقى "صدى البلد" شكوى من أهالى قرى غرب النيل" الترامسة و الطويرات" يتضررون فيها من بوار مساحة كبيرة من أراضيهم الخصبة تبلغ حوالى 170 فدان أرض زراعية من أجود الأراضى بالمنطقة.



وأوضح الأهالى، أن الأملاح تسببت فى تلف الأرض وتراكم المياه فيها لعد وجود مصرف أو ترعة لتصريف المياه الزائدة، وهو ما تسبب فى ظهور برك ومستنقعات داخل مساحة الأرض التى كانت من أفضل الأراضى، وهو ما جعلها حاليًا لا تصلح لزراعة أى محصول زراعى.



وأضاف الأهالى، بأن الأرض تحولت إلى مأوى للذئاب والكلاب الضالة بعدما انتشرت فيها نباتات الهيش الضارة والتى تنبت فى الأرض البور أو المليئة بمياه البرك و المستنقعات.



و أشار رمضان عبدالغفار" مزارع متضرر"، إلى أن مديرية الرى نفذت أكثر من مشروع لعلاج المشكلة، لكنها باءت جميعًا بالفشل، لعدم دراسة الحلول التى تم تنفيذها قبل دراستها بشكل فعلى، لافتًا إلى أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو حفر ترعة قديمة كانت تسمى" شعث" وحدث تعدى من بعض الأهالى عليها.



وطالب عبدالغفار، المحافظة والرى بتحمل مسئوليتهم تجاه الأرض التى أصابها البوار بعدما كانت تنتج كميات كبيرة من القمح، خاصة فى ظل جهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، وحرصًا على مستقبل الكثير من الأسر التى تعتمد على الأرض فى معيشتها.

