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فن

حماقى وشيرين الافضل ضمن حفل جوائز ديرجست

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:21 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
اختتم قبل قليل حفل جوائز ديرجست لعام 2019 وسط حضور فنى وإعلامى كبيرين.

ومنحت الفنانة صفية العمرى جائزة تقديرية على مشوارها الفنى، كما نال الفنان لطفى لبيب نفس الجائزة تقديرا لمشواره الفنى.

وجائت جوائز الموسيقى كالتالى:
• دي جي أفضل مطرب: محمد حماقي

• دي جي أفضل مطربة: شيرين عبد الوهاب

• دي جي أفضل مطرب شباب: أحمد جمال

• أفضل مغنية شبابية: كارمن سليمان

• أفضل مطرب صاعد: محمد عباس

• أفضل مطربة صاعدة: سهيلة بن لشهب

• دي جي أفضل أغنية شرقية: أيام في بحر الغدر "أحمد عزت وعلي سمارة"

• دي جي أفضل ملحن: عمرو مصطفى

• أفضل شاعر: أمير طعمة

• ألبوم : كول يوم من دا "حماقي"

• "مصطفى شوقي" أغنية ملطشة القلوب
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