في عيد ميلاد بثينة رشوان.. تعرف على عدد زيجاتها

تحتفل اليوم السبت 21 ديسمبر، الفنانة بثينة رشوان بعيد ميلادها الـ 47، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1972، وتعد واحدة من أبرز الفنانات اللواتي تألقن فى الدراما التليفزيونية لاسيما في أواخر التسعينات ومطلع الألفية الجديدة.



دخلت بثينة رشوان إلى عالم الفن من باب الإعلانات، حتى اكتشفها الكاتب رضوان الكاشف، وقدمت عدد من الأعمال المعروفة، من بينها: «شرف فتح الباب، ولاد السيدة، أولاد الحلال، الدوائر المغلقة، قصة مدينة، عظمة يا ست، هوانم جاردن سيتي»، وغيرها.



تزوجت بثينة رشوان، أربع مرات، ولديها 4 أبناء هم عمر ودنيا وكريم وبوسي، وكان عمر إحدى زيجاتها قصير إلى حد كبير ولم تستمر سوى 4 شهور فقط.



كانت آخر أعمال بثينة رشوان مسرحية "ودنك منين يا جحا" التى شاركت فى بطولتها الفنان مجدي فكري، وعرضت على خشبة مسرح البالون.

