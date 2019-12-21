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فن

حنان مطاوع بعد تكريمها بجائزة أفضل ممثلة: شكرا ديرحيست

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:21 ص
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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كريم ناصر
نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

و كانت الصورة من من تكريمها بمهرجان الديرجيست بجائزة احين ممثلة .

وعلقت "حنان مطاوع على الصور قائلة: "شكرا ديرجيست علي جائزه أحسن ممثلة عن لمس اكتاف".


مسلسل لمس أكتاف بطولة ياسر جلال، حنان مطاوع، فتحي عبد الوهاب، هبة عبد الغني، إيمان العاصي، كرم جابر، كارولين خليل، محمد عز، سمر مرسي، تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي.
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