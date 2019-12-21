محافظة الفيوم تحتفل بتعامد الشمس على قدس القداس

احتفلت محافظة الفيوم اليوم بتعامد الشمس على قدس القداس بقصر قارون ، بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ ،اللواء خالد شلبى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد واللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم ، و سيد الشورى مدير عام الآثار بالفيوم وعدد كبير من الزائرين لمحافظة الفيوم وأبناء المحافظة.





وتوجه محافظ الفيوم ومرافقيه تالى داخل القصر أمام قدس القداس حتى تعامدت الشمس على وجهه، ثم أقيمت احتفالية على هامش تعامد الشمس لبعض فرق الفيوم والاسماعيلية .





صرح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، بأن المحافظة كانت قد أعدت برنامجا للاحتفال بهذه المناسبة السنوية والسياحية، حيث أقامت بعض المعارض السياحية على هامش الاحتفالية والتى ضمت منتجات من البيئة الفيومية وبعض السجاد اليدوى وصناعات من البيئة والنخيل، بالإضافة إلى بعض الفقرات الفنية لفرق عرب الفيوم والفنون الشعبية بالإسماعيلية ..





وقال سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم بأن معبد قصر قارون كما يذكر في المصادر الأثرية هو معبد من العصر اليونانى الرومانى وخصص لعبادة الإله سوبك و" ديونيسيوس" إله الخمر والحب "عند الرومان" ولكن سكان المنطقة في العصور الإسلامية أطلقوا عليه تسمية قصر قارون لوجوده بالقرب من بحيرة قارون المجاورة له؛ والتى تم تسميتها بهذا الاسم لكثرة القرون والخلجان بها فأطلق عليها في البداية بحيرة (القرون)، وحرفت إلى بحيرة قارون؛ مع العلم أن هذه البحيرة في الأصل البقية الباقية من " بحيرة موريس " في التاريخ الفرعونى، , وبالنسبة لعدد الحجرات في المعبد فإنها أقل من مائة حجرة، وكانت تستخدم لتخزين الغلال واستخدامات كهنة المعبد في هذا الوقت.





إما عن الطريق الذي يربط المدينة التى يقع بها المعبد " قصر قارون " وبين الإسكندرية فالحقائق العلمية تؤكد وجود طريق برى يصل بين الفيوم والإسكندرية، وكان يستخدم في نقل البضائع أيام الرومان من الفيوم ومحافظات الصعيد إلى ميناء الإسكندرية ثم إلى أوروبا.





إحدى الدراسات الحديثة أكدت تعامد الشمس على معبد قصر قارون في يوم 21 ديسمبر من كل عام، وتم تشكيل لجنة من علماء الاثار والتى أكدت ما جاء بالدراسة وأن الشمس تتعامد على قدس الأقداس بالمعبد في هذا التوقيت ويستمر التعامد حوالى 25 دقيقة.



